Події

08:59 03.08.2022

Ракетні удари по Харкову були завдані С-300, випущеними з території Білгородської області

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Ракетні удари по Харкову були завдані С-300, випущеними з території Білгородської області

Російські окупаційні війська завдали два ракетні удари по Харкову вранці в середу з території Білгородської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ракети запустили з Білгорода, попередньо – із ЗРК С-300", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Холодногірському районі ворожа ракета влучила в землю, а в Новобаварському - вдарила по території цивільного промислового об'єкту (будівля пошкоджена, попередньо постраждалих немає).

Крім того, минулої доби окупанти обстрілювали Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. В результаті чергового обстрілу Чугуєва пошкоджено складські приміщення навчального закладу, сталася пожежа. У Золочівській громаді через обстріл горів приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежі.

Джерело: https://t.me/synegubov/3845

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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