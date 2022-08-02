Події

21:13 02.08.2022

Ворог завдав ракетного удару по військовому об'єкту у Червоноградському районі

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Ворог завдав ракетного удару по військовому об'єкту у Червоноградському районі

Під час повітряної тривоги сталося два вибухи на території військового об'єкту у Червоноградському районі, масштаби руйнувань встановлюються, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"На жаль, влучення в Червоноградський район, військова частина, два вибухи. Інформація про жертви відсутня. Масштаби руйнувань встановлюються. Шість ракет було збито на підльоті силами протиповітряної оборони...", - сказав він у відеозверненні, опублікованому в телеграм каналі.

Козицький раніше повідомив, що попередньо стався вибух на території Червоноградського району в результаті ракетного удару. "Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом", - написав він у Телеграм-каналі.

Раніше Повітряне командування ЗСУ повідомило, що українські ППО та авіація ввечері збили сім із восьми російських крилатих ракет, проте було "одне влучення у Львівській області – вражено зенітно-ракетний комплекс".

 

 

 

Теги: #вибухи #львівська_область

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