Ворог завдав ракетного удару по військовому об'єкту у Червоноградському районі

Під час повітряної тривоги сталося два вибухи на території військового об'єкту у Червоноградському районі, масштаби руйнувань встановлюються, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"На жаль, влучення в Червоноградський район, військова частина, два вибухи. Інформація про жертви відсутня. Масштаби руйнувань встановлюються. Шість ракет було збито на підльоті силами протиповітряної оборони...", - сказав він у відеозверненні, опублікованому в телеграм каналі.

Козицький раніше повідомив, що попередньо стався вибух на території Червоноградського району в результаті ракетного удару. "Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом", - написав він у Телеграм-каналі.

Раніше Повітряне командування ЗСУ повідомило, що українські ППО та авіація ввечері збили сім із восьми російських крилатих ракет, проте було "одне влучення у Львівській області – вражено зенітно-ракетний комплекс".