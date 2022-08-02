Події

20:18 02.08.2022

США запроваджують візові обмеження щодо майже 900 представників російської влади - Блінкен

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США запроваджують візові обмеження щодо майже 900 представників російської влади - Блінкен

Держдеп США застосовує візові обмеження щодо 893 російських офіційних осіб, зокрема членів Ради Федерації, заявив у вівторок американський держсекретар Ентоні Блінкен.

"Держдеп вживає заходів щодо запровадження візових обмежень стосовно фізосіб у зв'язку з діями Росії в Україні. Під обмеження підпадають 893 офіційні особи РФ, такі як члени Ради Федерації, а також військовослужбовці", - йдеться у заяві Блінкена.

Крім того, в рамках цих заходів запроваджуються санкції щодо ще 31 іноземного держслужбовця, які "підтримували анексію Криму, "тим самим становлячи загрозу українському суверенітету або порушуючи його".

 

 

Теги: #сша #візи #росія #обмеження

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