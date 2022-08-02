Події

19:54 02.08.2022

Українська ППО ввечері збила сім із восьми російських крилатих ракет

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Українська ППО ввечері збила сім із восьми російських крилатих ракет

Українські військові ввечері у вівторок збили сім із восьми ворожих крилатих ракет, випущених у напрямку центральних, південних та західних областей України, повідомляє Повітряне командування Збройних сил України.

"2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувалися стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних і західних областей України. Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Так, шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська та одну збито винищувачем авіації Повітряних сил."На жаль, є одне влучення у Львівській області – вражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються", - додали військові.

 

 

Теги: #зсу #ракети #ппо

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