Українська ППО ввечері збила сім із восьми російських крилатих ракет

Українські військові ввечері у вівторок збили сім із восьми ворожих крилатих ракет, випущених у напрямку центральних, південних та західних областей України, повідомляє Повітряне командування Збройних сил України.

"2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувалися стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних і західних областей України. Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України", - сказано в повідомленні в телеграм-каналі.

Так, шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська та одну збито винищувачем авіації Повітряних сил."На жаль, є одне влучення у Львівській області – вражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та постраждалі уточнюються", - додали військові.

