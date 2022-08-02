Над Миколаївською областю знищено чотири ворожі ракети

Над Миколаївською областю українські військові у вівторок увечері знищили чотири російські крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555), повідомляє служба зі зв'язків із громадськістю повітряного командування "Південь".

"2 серпня, близько 17:30 воїни повітряного командування "Південь" у небі над Миколаївською областю виявили та знищили чотири ворожі крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555). Пуски крилатих ракет зроблені з російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту- 95МС і Ту-160 із північної частини Каспійського моря", - сказано у повідомленні у фейсбуці.