Події

19:36 02.08.2022

Над Миколаївською областю знищено чотири ворожі ракети

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Над Миколаївською областю знищено чотири ворожі ракети

Над Миколаївською областю українські військові у вівторок увечері знищили чотири російські крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555), повідомляє служба зі зв'язків із громадськістю повітряного командування "Південь".

"2 серпня, близько 17:30 воїни повітряного командування "Південь" у небі над Миколаївською областю виявили та знищили чотири ворожі крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555). Пуски крилатих ракет зроблені з російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту- 95МС і Ту-160 із північної частини Каспійського моря", - сказано у повідомленні у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #обстріл #миколаївська_область

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