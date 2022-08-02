Події

18:53 02.08.2022

Китайські військові мають намір провести низку операцій поблизу Тайваню

1 хв читати
Китайські військові мають намір провести низку операцій поблизу Тайваню

Армія КНР найближчим часом розпочне серію операцій поблизу Тайваню, повідомляє китайський телеканал CGTN із посиланням на представника збройних сил.

Планується, що ці заходи стартують у вівторок пізно ввечері за місцевим часом. CGTN не уточнює, до яких саме дій мають намір вдатися китайські військові, й лише повідомляє про майбутню "серію операцій поблизу острова Тайвань".

Повідомлення про плани військового командування КНР пролунали на тлі візиту до Тайваню спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Ця поїздка викликала жорстку критику з боку Пекіна.

Теги: #китай #тайвань

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:54 02.08.2022
Спікер палати представників Конгресу США прибула на Тайвань

Спікер палати представників Конгресу США прибула на Тайвань

16:26 02.08.2022
Китай вживе суворих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню - МЗС КНР

Китай вживе суворих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню - МЗС КНР

10:32 02.08.2022
США очікують від Китаю розумних дій у разі можливого рішення Пелосі відвідати Тайвань

США очікують від Китаю розумних дій у разі можливого рішення Пелосі відвідати Тайвань

08:12 01.08.2022
Прем'єр Нової Зеландії закликала Китай сприяти нормалізації ситуації навколо України

Прем'єр Нової Зеландії закликала Китай сприяти нормалізації ситуації навколо України

21:29 28.07.2022
Байден підтвердив голові КНР, що позиція США стосовно Тайваню не змінилася

Байден підтвердив голові КНР, що позиція США стосовно Тайваню не змінилася

20:16 28.07.2022
Сі Цзіньпін і Байден обговорили Україну та Тайвань - МЗС КНР

Сі Цзіньпін і Байден обговорили Україну та Тайвань - МЗС КНР

07:42 27.07.2022
Сенатори США закликають запровадити санкції щодо продажу російської нафти Китаю

Сенатори США закликають запровадити санкції щодо продажу російської нафти Китаю

07:13 27.07.2022
Розмова президента США та голови КНР може відбутися 28 липня

Розмова президента США та голови КНР може відбутися 28 липня

07:20 21.07.2022
Байден має намір поговорити з головою КНР у найближчі десять днів

Байден має намір поговорити з головою КНР у найближчі десять днів

16:43 20.07.2022
МЗС закликає Китай не політизувати питання агресії РФ проти України, а використати свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну

МЗС закликає Китай не політизувати питання агресії РФ проти України, а використати свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США запроваджують візові обмеження щодо майже 900 представників російської влади - Блінкен

Українська ППО ввечері збила сім із восьми російських крилатих ракет

Над Миколаївською областю знищено чотири ворожі ракети

США включили до санкційного списку ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

Рішення будь-яких російських судів нелегітимні та недійсні на території України

ОСТАННЄ

США запроваджують візові обмеження щодо майже 900 представників російської влади - Блінкен

Україна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресораУкраїна і Велика Британія мають спільно протистояти інформаційним спецопераціям російського агресора

Українська ППО ввечері збила сім із восьми російських крилатих ракет

Дорожники відновили автосполучення Ромни-Конотоп

Над Миколаївською областю знищено чотири ворожі ракети

США включили до санкційного списку ММК, ГТЛК, фонд "Сколково", низку великих російських бізнесменів

У Херсонській області деокуповано вже 53 населені пункти

Депутат Херсонської облради підозрюється у колабораційній діяльності

Рішення будь-яких російських судів нелегітимні та недійсні на території України

Генштаб ЗСУ: Окупанти намагалися вести штурмові дії на низці напрямків, на кількох мають частковий успіх, на решті були зупинені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА