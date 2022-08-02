Китайські військові мають намір провести низку операцій поблизу Тайваню

Армія КНР найближчим часом розпочне серію операцій поблизу Тайваню, повідомляє китайський телеканал CGTN із посиланням на представника збройних сил.

Планується, що ці заходи стартують у вівторок пізно ввечері за місцевим часом. CGTN не уточнює, до яких саме дій мають намір вдатися китайські військові, й лише повідомляє про майбутню "серію операцій поблизу острова Тайвань".

Повідомлення про плани військового командування КНР пролунали на тлі візиту до Тайваню спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Ця поїздка викликала жорстку критику з боку Пекіна.