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17:47 02.08.2022

Немає підстав довіряти опублікованим РФ спискам загиблих і поранених в Оленівці – українська розвідка

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Немає підстав довіряти опублікованим РФ спискам загиблих і поранених в Оленівці – українська розвідка

Підстав довіряти опублікованим росіянами спискам загиблих і поранених у колонії в Оленівці (Донецька область) немає, офіційних відповідей у рамках міжнародного права РФ досі не надала, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Координаційний штаб із поводження з військовополоненими відразу звернувся до Росії про надання інформації, списків загиблих, поранених унаслідок цього теракту, а також про повернення тіл загиблих захисників. На жаль, досі не отримано офіційних відповідей, ми можемо оперувати лише тими даними, які росіяни оприлюднили в інтернеті", – повідомив журналістам представник розвідки.

Він також пояснив, що під час перевірки в зазначених списках є прізвища тих українських воїнів, які були поранені до подій в Оленівці та щодо яких були домовленості про обмін найближчим часом, і які на момент теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку в промисловій зоні.

"Тож говорити про підтвердження списків ми не можемо, а офіційних відповідей у рамках міжнародного права росіяни досі не надали", - наголосив представник ГУР Міноборони України.

29 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, водночас заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею і провокацією.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що метою удару російської армії по виправній установі в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їх обміну і спроба приховати дедалі більшу кількість свідчень про масштаби російських воєнних злочинів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів жорстко засудити воєнний злочин РФ - обстріл колонії в Оленівці Донецької області й визнати РФ державою-терористом.

Українська прокуратура розпочала розслідування у зв'язку з обстрілом російськими військами колонії. За даними слідства, 29 липня 2022 року держава-окупант завдала удару по території виправної колонії №120. Унаслідок цього загинули близько 40 осіб, 130 дістали поранень.

Теги: #оленівка #гур_міноборони

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