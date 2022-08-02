Правоохоронці передали до суду справу ексчиновника Секретаріату Кабміну, підозрюваного у держзраді

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора до суду передано обвинувальний акт щодо колишнього чиновника Секретаріату Кабінету Міністрів України за фактом державної зради за попередньою змовою групою осіб, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у 2007 році був завербований представниками ФСБ РФ та до лютого 2022 року допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України. Завдяки займаній посаді, він мав доступ до інформації, яка надходить до Кабінету Міністрів України від центральних органів державної влади. За грошову винагороду він особисто передавав цю інформацію, в тому числі таємну, представниками ФСБ РФ", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Як повідомлялося, у червні Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, до якої входили чиновники Кабінету Міністрів і Торгово-промислової палати України. Завідувача відділу Секретаріату Кабміну та керівника однієї з дирекцій ТПП було затримано у Києві. Встановлено, що за інформацію російські куратори виплачували їм від $2 тис. до $15 тис. за завдання, залежно від рівня таємності та важливості зібраних даних.