Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 41 170 військових

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 41170 людей особового складу, 1786 танків, 4014 броньованих машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.08 орієнтовно склали: особового складу близько 41 170 (+140) осіб ліквідовано, танків – 1 768 (+0) од., бойових броньованих машин – 4 014 (+3) од., артилерійських систем 936 (+4) од., РСЗВ - 259 (+0) од., засобів ППО - 117 (+0) од., літаків – 223 (+0) од., гелікоптерів – 191 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 739 (+3), крилатих ракет – 174 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 2 914 (+2) од., спеціальної техніки – 82 (+0)", - сказано у повідомленні, опублікованому в фейсбуці.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.