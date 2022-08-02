Мальта запустила обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Центральний банк Мальти та Національний банк України (НБУ) з 1 серпня запустили для українських біженців програму обміну готівкової гривні на євро, повідомила пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, українці, які мають довідку про отримання захисту від Агентства міжнародного захисту на Мальті, зможуть обміняти до 10 тис. грн на одну особу.

До обміну приймаються купюри від 100 до 1000 грн.

Як повідомлялося, програма обміну готівкової гривні вже почала працювати в Польщі, Німеччині, Бельгії, Швеції, Італії, Нідерландах та Швейцарії.