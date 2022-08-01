Події

21:09 01.08.2022

Генпрокурор сподівається, що розслідування стосовно Медведчука незабаром буде завершено

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Генпрокурор сподівається, що розслідування стосовно Медведчука незабаром буде завершено

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що до суду направлено клопотання щодо продовження запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку, а саме розслідування буде незабаром завершено.

"Одна зі справ перебуває на стадії судового розгляду (про замах на розграбування національних ресурсів – ІФ), інша справа – на стадії досудового розслідування – ми вже передали клопотання щодо продовження термінів тримання під вартою, і маю надію на те, що найближчим часом досудове розслідування у цій справі буде завершено", - сказав генпрокурор в ефірі українського телемарафону в понеділок.

Як повідомлялося, СБУ продовжує досудове розслідування щодо Медведчука за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей, - йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.

 

 

Теги: #генпрокурор #медведчук #розслідування

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