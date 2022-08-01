Події

20:29 01.08.2022

Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

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Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

В офісі омбудсмена Російської Федерації Тетяни Москалькової розглядають запит уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця щодо можливості разом відвідати місце вчинення воєнного злочину російської армії в Оленівці Донецької області, в результаті якого масово загинули українські військовополонені.

"Ми чекаємо на реакцію (від російського омбудсмена – ІФ). Можу сказати, що ми отримали сигнал, що вони отримали мій запит, вони його розглядають. Я не очікую, що це (надання відповіді з боку Росії – ІФ) відбудеться найближчими днями, тому що, незважаючи на заяви Російської Федерації, що нібито вони надали доступ до місця цієї трагедії в Оленівці представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та моніторингової місії ООН, все-таки сьогодні (1 серпня – ІФ) я отримав від МКЧХ відповідь про те, що їм такий доступ не надали", – сказав Лубинець в ефірі національного телемарафону #UAразом у понеділок.

При цьому він нагадав, що виступив із ініціативою і запропонував Москальковій разом із ним відвідати Оленівку, щоб у їхній присутності експерти-міжнародники взяли проби ґрунту та матеріалів з місця трагедії для проведення розслідування.

"Крім того, я запропонував, щоб ми разом відвідали поранених військовослужбовців Збройних сил України... Знову ж таки, я отримав сигнал, що вони розглядають таку мою ініціативу. Я не знаю, чи буде вона сприйнята ними позитивно чи негативно", – додав Лубінець.

 

 

Теги: #україна #росія #оленівка #омбудсмени

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