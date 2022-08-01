Події

19:35 01.08.2022

Із тимчасово окупованих територій Харківської області евакуйовано 872 мирні жителі, майже чверть із них діти

1 хв читати
Із тимчасово окупованих територій Харківської області евакуйовано 872 мирні жителі, майже чверть із них діти

У понеділок, 1 серпня, вдалося провести чергову евакуацію мирного населення з тимчасово окупованих територій Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"З-під окупації виїхали 872 особи, зокрема 203 дитини. Наразі всі евакуйовані перебувають у безпеці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Дякую всім обласним службам, які брали участь у підготовці та проведенні евакуації: медичним, рятувальним, правоохоронним підрозділам, органам місцевого самоврядування, РВА, Департаменту цивільного захисту ХОВА. Окрема подяка волонтерам, які надають неоціненну допомогу вивезенню мирного населення з окупованих територій, хоча це небезпечно і для них самих", – додав він.

 

 

 

Теги: #евакуація #харківщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:45 30.07.2022
Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію з Донецької області

Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію з Донецької області

19:37 30.07.2022
Під Харковом під час сільгоспробіт на протитанковій міні підірвався комбайн, комбайнера госпіталізовано

Під Харковом під час сільгоспробіт на протитанковій міні підірвався комбайн, комбайнера госпіталізовано

10:18 29.07.2022
"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей з Донбасу

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей з Донбасу

07:32 29.07.2022
За добу на Харківщині задокументовано понад 30 фактів руйнування житла, підприємств та інших об'єктів

За добу на Харківщині задокументовано понад 30 фактів руйнування житла, підприємств та інших об'єктів

07:13 29.07.2022
На Харківщині 93 ОМБр збила ворожий "Орлан-10"

На Харківщині 93 ОМБр збила ворожий "Орлан-10"

10:04 28.07.2022
Верещук закликала донеччан готуватися до евакуації

Верещук закликала донеччан готуватися до евакуації

08:40 28.07.2022
У результаті нічних ракетних ударів у Харкові частково пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

У результаті нічних ракетних ударів у Харкові частково пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури

21:56 27.07.2022
У середу в Дергачівській громаді поранено трьох людей, мер закликає мешканців виїхати та не повертатися до стабілізації ситуації

У середу в Дергачівській громаді поранено трьох людей, мер закликає мешканців виїхати та не повертатися до стабілізації ситуації

21:24 27.07.2022
Із травня на Харківщині звільнено 23 населені пункти

Із травня на Харківщині звільнено 23 населені пункти

19:58 27.07.2022
Окупанти обстріляли Печеніги запалювальними снарядами, пошкоджено газопровід

Окупанти обстріляли Печеніги запалювальними снарядами, пошкоджено газопровід

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор про загибель Вадатурського: Одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство

Спроби штурму окупантами напрямків Авдіївки, Бахмута та Соледара відбито

Стефанчук: Рада найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

Розмову Зеленського та Байдена може бути організовано найближчим часом

Зеленський і Макрон обговорили постачання озброєнь та документування воєнних злочинів РФ

ОСТАННЄ

Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

Генпрокурор: Проводиться розслідування дій співробітників прифронтових прокуратур щодо колаборації з окупантом

Генпрокурор: Створення Міжнародного Трибуналу за злочини агресії – це запит українського суспільства, а не влади

Макрон заявив Зеленському про рішучість зробити так, щоб воєнні злочини РФ в Україні не залишилися безкарними

Зеленський доручив Шмигалю опрацювати питання дотримання прав громадян і законодавства про військовий обов'язок та військову службу при врученні повісток

Генпрокурор: Обговорюється питання передачі до МКС кількох справ про військову агресію РФ

Генпрокурор про загибель Вадатурського: Одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство

Спроби штурму окупантами напрямків Авдіївки, Бахмута та Соледара відбито

Окупанти обстріляли Криворізький район, у Грушівській громаді пошкоджено залізницю – ДСНС

Рятувальники призупинили розбір завалів будівлі ремонтної бази залізничної дороги в Бахмуті через загрозу обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА