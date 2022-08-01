Із тимчасово окупованих територій Харківської області евакуйовано 872 мирні жителі, майже чверть із них діти

У понеділок, 1 серпня, вдалося провести чергову евакуацію мирного населення з тимчасово окупованих територій Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"З-під окупації виїхали 872 особи, зокрема 203 дитини. Наразі всі евакуйовані перебувають у безпеці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

"Дякую всім обласним службам, які брали участь у підготовці та проведенні евакуації: медичним, рятувальним, правоохоронним підрозділам, органам місцевого самоврядування, РВА, Департаменту цивільного захисту ХОВА. Окрема подяка волонтерам, які надають неоціненну допомогу вивезенню мирного населення з окупованих територій, хоча це небезпечно і для них самих", – додав він.