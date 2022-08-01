Події

18:59 01.08.2022

Окупанти обстріляли Криворізький район, у Грушівській громаді пошкоджено залізницю – ДСНС

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Окупанти обстріляли Криворізький район, у Грушівській громаді пошкоджено залізницю – ДСНС

Російські окупанти обстріляли територію Зеленодольської та Грушівської об'єднаних територіальних громад Криворізького району Дніпропетровської області, повідомляється у понеділок на сторінці головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області у фейсбуці.

"У Грушівській громаді через ворожий обстріл ракетою розбито залізничну колію. Рух по ній зупинено. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Людей не зачепило", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню біля м. Зеленодольська. Руйнувань та постраждалих немає.

Грушівська та Зеленодольська ОТГ займають південну частину Криворізького району та мають вихід до Каховського водосховища, протилежний берег якого окупований. Через Грушівську ОТГ проходить залізниця Апостолове-Нікополь-Запоріжжя.

 

Теги: #дніпропетровщина #обстріл

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