Дві жінки поранені в результаті нічного обстрілу районів Дніпропетровської області

Російські окупанти в ніч на понеділок, 1 серпня, обстріляли Дніпропетровську область, поранено та травмовано двох жінок, багато руйнувань серед приватних та держбудівель, повідомив голова облради Микола Лукашук.

"Вночі росіяни двічі вдарили по Нікопольському району. Із РСЗВ обстрілювали приватний сектор, загалом випущено близько 60 реактивних снарядів", - написав він у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Крім того, окупанти обстріляли Марганець. Один снаряд влучив у будинок, де перебувала молода жінка та шестеро дітей. Діти не постраждали. Дівчина зазнала ураження ноги, її госпіталізували.

У місті пошкоджено десяток приватних будинків, господарську споруду, офісну будівлю, заклад харчування, будинок одного з підприємств та лінії електропостачання. Відключено місцевий водоканал.

Також окупанти обстріляли Червоногригорівку. Одну жінку травмовано, від госпіталізації вона відмовилася.

Пошкоджено 28 приватних будинків, гараж, господарські будівлі, легкові автомобілі, газопровід та електромережі. У населеному пункті виявлено вирви від "Градів".

У Криворізькому районі обстріляли прикордонні території Зеленодольська та Великої Костромки. Без жертв, без руйнувань.