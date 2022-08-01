За добу харківські рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, піротехніки ліквідували 30 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, 24 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 9 пожеж, спричинених військовими діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському (2), Чугуївському (4), Ізюмському (2) районах області, а також у Київському (1) районі Харкова. Горіли природні екосистеми, житлові будинки, дворові забудови, виробничо-складські споруди, поля із пшеницею", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Вранці 31 липня внаслідок обстрілу с. Коробочкине, на території приватного домоволодіння горіла господарська споруда, вогонь охопив 100 кв. м. Пожежу було ліквідовано через 2 години.

Вночі 1 серпня, ворог завдав ракетного удару по Харківському та Чугуївському районам області, внаслідок чого було частково пошкоджено та зруйновано виробничі будівлі та адміністративно-складську будівлю, а також сталися пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували спалах.

Крім того, протягом доби рятувальники тричі виїжджали на допомогу працівникам комунальних служб і населенню.

Піротехніки ДСНС ліквідували 30 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.