Події

08:21 01.08.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, піротехніки ліквідували 30 боєприпасів, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, піротехніки ліквідували 30 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, 24 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 9 пожеж, спричинених військовими діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському (2), Чугуївському (4), Ізюмському (2) районах області, а також у Київському (1) районі Харкова. Горіли природні екосистеми, житлові будинки, дворові забудови, виробничо-складські споруди, поля із пшеницею", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Вранці 31 липня внаслідок обстрілу с. Коробочкине, на території приватного домоволодіння горіла господарська споруда, вогонь охопив 100 кв. м. Пожежу було ліквідовано через 2 години.

Вночі 1 серпня, ворог завдав ракетного удару по Харківському та Чугуївському районам області, внаслідок чого було частково пошкоджено та зруйновано виробничі будівлі та адміністративно-складську будівлю, а також сталися пожежі. Рятувальники оперативно ліквідували спалах.

Крім того, протягом доби рятувальники тричі виїжджали на допомогу працівникам комунальних служб і населенню.

Піротехніки ДСНС ліквідували 30 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

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