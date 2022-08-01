Події

07:53 01.08.2022

Спікер палати представників Конгресу США прибула в Сінгапур

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Спікер палати представників Конгресу США прибула в Сінгапур

Спец борт Boeing C-40C зі спікером палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в неділю прибув до Сінгапуру, випливає з даних сервісу Flightradar.

Раніше літак вилетів з Гавайських островів, де він здійснив проміжну посадку після перельоту з континентальної частини Сполучених Штатів.

Спікер палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вирушила з офіційною поїздкою до країн Азії, під час якої вона відвідає Сінгапур, Малайзію, Південну Корею та Японію, йдеться в офіційному повідомленні її пресслужби. Зазначається, що Пелосі очолила американську делегацію, метою поїздки якої є проведення переговорів з питань торгівлі, безпеки, кліматичних змін та епідемії COVID-19.

При цьому в повідомленні не згадується про можливість її візиту до Тайваню, про який вона раніше заявляла.

Напруженість навколо можливого візиту Пелосі до Тайваню зросла після того, як голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній бесіді з президентом США Джо Байденом у четвер заявив, що позиція китайського керівництва та народу країни щодо тайванського питання - тверда, і що "США повинні поважати "принцип одного Китаю". Він також застеріг Байдена від "гри з вогнем" на тему Тайваню.

 

 

Теги: #сша #сінгапур #пелосі

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