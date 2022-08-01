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07:25 01.08.2022

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська атакували цивільні об'єкти у 60 разів частіше, ніж військові

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська атакували цивільні об'єкти у 60 разів частіше, ніж військові

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну окупанти атакували цивільні об'єкти у 60 разів частіше, ніж військові, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

В організації підрахували, що окупанти завдали 17,3 тис. ударів по цивільних об'єктах та близько 300 – по військових. Насамперед вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі міст, розташованих уздовж лінії фронту.

У Москві впевнені, що обстріли спонукають місцевих жителів припинити опір та виступити проти "київського режиму". Тактика "випаленої землі" прийшла на зміну проваленій ставці російської армії на мобільні групи проникнення вглиб країни", - вважають експерти ЦПД.

Зазначається, що причиною прильотів у цивільні об'єкти також є низька точність російської зброї, використання застарілих або помилкових даних.

"Наразі пошкоджено або зруйновано понад 50% житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська. А 8% населення України, або понад 3,5 млн осіб, залишилися без будинків", - підрахували в ЦПД.

Крім того, по всій Україні отримали пошкодження понад 830 закладів охорони здоров'я, 2 129 освітніх закладів та понад 530 об'єктів культури та мистецтв.

 

 

 

Теги: #україна #війна #обстріли

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