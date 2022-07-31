Події

20:38 31.07.2022

На Київщині на сьогодні знайдено 1348 тіла загиблих українців

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На Київщині на сьогодні знайдено 1348 тіла загиблих українців

 Станом на 31 липня на Київщині знайдено 1348 тіл місцевих жителів, які загинули від рук окупантів, ще 300 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

"На сьогодні ми вже, на жаль, маємо тіла 1348 осіб цивільних загиблих унаслідок агресії Російської Федерації", - сказав він в ефірі національного телемарафону у неділю.

Нєбитов зазначив, що випадки виявлення тіл цивільних осіб зі слідами тортур не поодинокі.

"Одне із останніх масових поховань, де тіла 7 людей знайшли біля розташування їх (російських військових – ІФ) позицій, – усі вони були вбиті пострілами в голову, але перед цим їм стріляли в коліна: в одне чи навіть у два. І в деяких були зв'язані руки", - сказав начальник поліції Київської області.

За його словами, ті особи, які встановлюються, - цивільні, вони не мали стосунку ні до тероборони, ні до будь-яких військових підрозділів. "Тому ми говоримо про свідомий геноцид українського народу армією РФ", - сказав він.

За інформацією Нєбитова, на сьогодні близько 300 людей вважаються зниклими безвісти. "Ще 216 тіл залишаються тих, кого не впізнали, але проведено процедуру щодо відбору ДНК і я сподіваюся, що завдяки співпраці із родичами ми більшість встановимо", - зазначив він.

Нєбитов також розповів, що під час розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних із воєнними злочинами, поліція встановила, що дуже багато людей вивозили на територію Республіки Білорусь примусово. "Дуже багато людей утримується на території Республіки Білорусь та РФ", - сказав він.

 

 

Теги: #рф #убиство #київщина

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