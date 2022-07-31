У селі Миропілля на Сумщині росіяни знищили десять могил, пошкодили лінії електропередач

Російські військові відкрили вогонь по селу Миропілля Сумської області в неділю близько половини шостої ранку: знищили понад 10 могил на місцевому кладовищі, пошкодили лінії електропередач на кількох вулицях, завдали пошкодження щонайменше 5 домогосподарств, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"У людей пошкоджені шибки, дахи, паркани. Розбиті гаражі та техніка. Кілька будинків прошиті наскрізь уламками від ворожих снарядів: пробиті стіни, двері, системи опалення. У місцевого фермера повністю згорів сінок, де було все заготовлено на зиму для тварин. росіяни розстріляли його навмисно", - написав Живицький у соцмережі фейсбук.

Глава ОВА запевнив, що аварійні служби працюють, за кілька годин електропостачання відновлять.

"Перебої з мобільним зв'язком у громаді – тимчасові", - написав він.