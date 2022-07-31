Окупанти відводять особовий склад із території селищ Верхній Токмак та Чернігівка в Запорізькій області - ГУР МО України

Російські окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка в Запорізькій області після успішних ударів ЗСУ по місцю їхнього розташування, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня за місцем розташування сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак і Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад і техніку на інші позиції", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що близько 40 поранених були доставлені в госпіталь міста Пологи.

"З Чернігівки підрозділи виведені практично в повному складі. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блокпостів і щонайбільше 100 військових. Решта окупантів разом з технікою розподілені по містах Токмак і Бердянськ", - наголошують у ГУР.

Там додають, що при виході з населених пунктів окупанти намагаються створити враження планової ротації. "Насправді ж окупанти мають намір повністю покинути селище, і почали мінування під'їзних доріг", - підсумували українські розвідники.