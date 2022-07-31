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14:36 31.07.2022

Зеленський співчуває рідним і близьким загиблих у Миколаєві бізнесмена Вадатурского і його дружини

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Зеленський співчуває рідним і близьким загиблих у Миколаєві бізнесмена Вадатурского і його дружини

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих у неділю генерального директора компанії "Нібулон" Олексія Вадатурського та його дружини.

"Унаслідок масованого ракетного обстрілу міста Миколаєва з боку російських військ загинув генеральний директор ТОВ СП "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса. Коли почалася повномасштабна війна Росії проти України, родина Вадатурських попри постійні обстріли міста залишилася в Миколаєві. Напередодні одна з російських ракет влучила у приватний будинок, де мешкало подружжя. Це велика втрата для Миколаївщини та всієї України", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Олексій Вадатурський за понад 50 років трудового шляху зробив неоціненний внесок у розбудову регіону й розвиток аграрної та суднобудівної галузей нашої держави. Його компанія "Нібулон", яка є ровесницею незалежної України й налічує близько 7 тис. працівників, розбудовувала сучасний цивілізований ринок зерна в країні, створивши найпотужнішу розвинену мережу елеваторів та річкових перевантажувальних терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання понад 2,25 млн тонн", - йдеться в повідомленні.

"Олексій Вадатурський і його компанія ніколи не боялися викликів і у своїй діяльності керувалися любов'ю до рідного краю. Надихаючись самі, надихали й інших на шлях розвитку та завжди були прикладом для наслідування. За вагомий особистий внесок у зміцнення потенціалу агропромислового комплексу Олексієві Вадатурському присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави. Президент Володимир Зеленський висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять. Усі росіяни, причетні до обстрілів цивільних об'єктів на території України, неодмінно отримають  справедливе покарання", - повідомляє пресслужба.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав Вадатурського "непересічною людиною, справжнім атлантом українського бізнесу".

"Під час війни Олексій проявив себе як смілива і сильна людина. Він не поїхав, залишився в країні. Завжди вів скромний спосіб життя, під час війни працював самовіддано, до останнього подиху", - написав він у телеграм-каналі.

Вадатурський і його дружина загинули під час ракетного обстрілу Миколаєва в неділю. Ракета влучила в будинок, де вони проживали.

 

 

Теги: #співчуття #вадатурський #зеленський

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