Події

13:57 31.07.2022

У Бучанському районі знайдено тіло закатованого росіянами чоловіка - поліція

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У лісосмузі поблизу села Нове Залісся (Бучанський район) виявили тіло чоловіка з тросом на руках і шиї, повідомила поліція Київської області в соцмережі Фейсбук у неділю.

"Тіло виявили поруч з колишніми позиціями росіян. Руки загиблого були зв'язані мотузкою з кріпленням через залізний карабін буксирувального троса. Він же був намотаний і на шию загиблого. Все свідчить про те, що перед смертю чоловіка душили", - зазначив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Криміналісти та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції провели ексгумацію та попередній огляд загиблого.

"Це місце - одіозне, адже вбитого окупантами цивільного тут знаходять вже вдруге. Поруч у лісі кілька місяців тому виявили тіло вбитого переселенця з Донецька", - зазначив заступник начальника відділення поліції в Бородянці Вадим Чернишук.

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Теги: #вбивство #поліція #київська_область #злочини_рф

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