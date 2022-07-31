Події

13:13 31.07.2022

Аналіз фото в Оленівці свідчить про термобаричний вибух усередині будівлі з українськими полоненими – Подоляк

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Аналіз фото в Оленівці свідчить про термобаричний вибух усередині будівлі з українськими полоненими – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сумнівається, що є хоч один доказ "удару по Оленівці", про який пишуть медіа.

"Медіа і далі пишуть про "удар по Оленівці". Чи є хоч один доказ удару? 1. Супутникові знімки демонструють, що пошкоджено тільки одну будівлю. 2. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом. 3. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух зсередини", — написав він у Твіттері у неділю.

28 липня Збройні Сили РФ вчинили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, в якій утримували українських військовополонених. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілу загинули близько 40 осіб і 130 дістали поранень.

Україна висунула вимогу від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, здійснений РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

 

Теги: #оленівка #подоляк

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