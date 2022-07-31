Події

10:36 31.07.2022

РФ за минулу добу втратила в Україні близько 160 солдатів, 4 танки, 10 артсистем і 1 літак - Генштаб ЗСУ

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РФ за минулу добу втратила в Україні близько 160 солдатів, 4 танки, 10 артсистем і 1 літак - Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна армія за минулу добу втратила в боях з українськими захисниками 160 військовослужбовців, загальна кількість окупантів, загиблих за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну, досягла 40 тис, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, за минулу добу РФ також втратила в боях в Україні 4 танки, 10 артилерійських систем, 1 літак, 9 бронемашин, 1 РСЗВ, 2 безпілотники, 13 автомобілів (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами) і 2 одиниці спецтехніки.

Водночас найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку. Остаточні дані уточнюються.

А загалом з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого РФ втратила в Україні близько 40 830 військовослужбовців, 1 763 танки, 4 004 бронемашини, 916 артсистем, 259 РСЗВ, 117 засобів ППО, 223 літаки, 190 вертольотів, 735 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 174 крилаті ракети, 15 кораблів і катерів, 2 902 автомобілі (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами), 80 одиниць спецтехніки.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу #зведення

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