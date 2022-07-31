У суботу зафіксовано понад 80 обстрілів росіянами трьох громад Сумщини

У суботу зафіксовано понад 80 обстрілів росіянами трьох громад Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні росіяни обстріляли наші території п'ять разів, було понад 80 прильотів", – написав Живицький у телеграм-каналі.

Зокрема, у Великописарівській громаді зафіксовано 12 прильотів із САУ після 15.00.

У Білопільській громаді після 16.00 був мінометний обстріл – 18 прильотів, після 17.00 – артобстріл, 7 прильотів.

Також після 20.00 був артобстріл, близько 8 прильотів.

У Середино-Будській громаді зафіксовано 36 прильотів із артилерії.

Живицький зазначив, що уточнюється інформація щодо втрат та руйнувань.