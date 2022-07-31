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07:36 31.07.2022

Росія погодилася продемонструвати експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

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Росія погодилася продемонструвати експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

Росія погодилася запросити експертів Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених в Оленівці після вимог України, повідомила пресслужба міністерства оборони РФ.

"Російська Федерація на користь проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, який призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросила експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста", - сказано в телеграм-каналі Міноборони Росії в ніч на неділю.

Як повідомлялося, Організація Об'єднаних Націй пообіцяла владі України підтримку у розслідуванні обстрілу виправної колонії в Оленівці, внаслідок якого загинули українські військовополонені.

Раніше Україна вимагала від ООН та МКЧХ негайно відреагувати на теракт, вчинений РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

У Генштабі ЗСУ заявляли, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області. Водночас, заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією.

28 липня збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті обстрілу загинуло близько 40 осіб та 130 отримали поранення.

 

 

 

Теги: #оон #росія #мкчх #оленівка

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