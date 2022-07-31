У Білгород-Дністровському районі до узбережжя винесло якірну міну

У Білгород-Дністровському районі до узбережжя течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала за кілька метрів від берега, повідомило Оперативне командування "Південь".

"До узбережжя Білгород-Дністровського району течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала за кілька метрів від берега", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, оперативним реагуванням Сили оборони забезпечили контрольований підрив вибухонебезпечного предмету в воді.

" Зауважимо, відвідування узбережжя та використання прибережних вод небезпечне! Саме тому, в рамках правового режиму воєнного стану, проголошено відповідні обмеження", - наголосили у командуванні.