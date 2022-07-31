Президент США Джо Байден знову захворів на коронавірус COVID-19 через три дні після одужання.

"Друзі, сьогодні у мене знову позитивний результат на COVID. Це відбувається з невеликою меншістю людей", - повідомив Байден у мікроблозі Твіттер у суботу ввечері.

При цьому він зазначив, що у нього немає якихось симптомів хвороби, але він планує самоізолюватися заради безпеки оточення.

"Я все ще на роботі і незабаром повернуся в дорогу", - написав американський лідер.