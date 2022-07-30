Полк "Азов" з'ясовує імена виконавців і організаторів воєнного злочину РФ в Оленівці, вже є попередня інформація

Полк "Азов" заявив, що з'ясовує імена виконавців та організаторів військового злочину РФ в Оленівці, попередньо вже є інформація.

"Ми вже з'ясовуємо імена виконавців та організаторів страти, вже є попередня інформація", - заявив т.в.о. командира "Азова" Микита Надточій у відеозверненні у телеграм-каналі лідера полку Андрія Білецького у телеграм-каналі.

У полку заявили, що розцінюють удар по Оленівці як акт публічної кари.

"Росія вчинила його через безкарність. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності навіть за відкрите порушення законів та звичаїв війни", - зазначив Надточій, додавши, що бійці полку знайдуть причетних до злочину, де б вони перебували – на окупованих територіях України, у Росії чи в третіх країнах.

"Україна як держава забезпечить справедливе покарання", - наголосив т.в.о. командира.

За словами Надточія, РФ сама підтвердила свій злочин заявою посольства (РФ у Британії – ІФ-У).

"Добу вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства. Я хочу нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей воєнний злочин, що в будинку повішеного про мотузку не говорять. Ви самі будете страчені разом зі своїми шакалами та посольствами. Усе, як ви любите, з усіма довідками та печатками щодо рішення міжнародного трибуналу. Варварську недоімперію буде зруйновано", - підсумував він.

Раніше представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив у твіттері, що російські дипломати є учасниками воєнних злочинів в Україні та мають бути притягнуті до відповідальності.

"Прочитайте це, коли вам скажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до страти українських військовополонених, та російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони співучасники цих воєнних злочинів і повинні за це відповідати", - написав він.