Події

19:45 30.07.2022

Полк "Азов" з'ясовує імена виконавців і організаторів воєнного злочину РФ в Оленівці, вже є попередня інформація

2 хв читати
Полк "Азов" з'ясовує імена виконавців і організаторів воєнного злочину РФ в Оленівці, вже є попередня інформація

Полк "Азов" заявив, що з'ясовує імена виконавців та організаторів військового злочину РФ в Оленівці, попередньо вже є інформація.

"Ми вже з'ясовуємо імена виконавців та організаторів страти, вже є попередня інформація", - заявив т.в.о. командира "Азова" Микита Надточій у відеозверненні у телеграм-каналі лідера полку Андрія Білецького у телеграм-каналі.

У полку заявили, що розцінюють удар по Оленівці як акт публічної кари.

"Росія вчинила його через безкарність. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності навіть за відкрите порушення законів та звичаїв війни", - зазначив Надточій, додавши, що бійці полку знайдуть причетних до злочину, де б вони перебували – на окупованих територіях України, у Росії чи в третіх країнах.

"Україна як держава забезпечить справедливе покарання", - наголосив т.в.о. командира.

За словами Надточія, РФ сама підтвердила свій злочин заявою посольства (РФ у Британії – ІФ-У).

"Добу вони брехали про українську армію, а сьогодні підтвердили свій злочин заявою посольства. Я хочу нагадати Путіну, який особисто несе відповідальність за цей воєнний злочин, що в будинку повішеного про мотузку не говорять. Ви самі будете страчені разом зі своїми шакалами та посольствами. Усе, як ви любите, з усіма довідками та печатками щодо рішення міжнародного трибуналу. Варварську недоімперію буде зруйновано", - підсумував він.

Раніше представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив у твіттері, що російські дипломати є учасниками воєнних злочинів в Україні та мають бути притягнуті до відповідальності.

"Прочитайте це, коли вам скажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до страти українських військовополонених, та російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони співучасники цих воєнних злочинів і повинні за це відповідати", - написав він.

 

 

 

Теги: #азов #оленівка #виконавці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:21 30.07.2022
У Києві вимагають від РФ надати списки загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці українських захисників, а також міжнародного розслідування злочину

У Києві вимагають від РФ надати списки загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці українських захисників, а також міжнародного розслідування злочину

19:32 30.07.2022
ООН пообіцяла підтримати розслідування подій в Оленівці

ООН пообіцяла підтримати розслідування подій в Оленівці

15:12 30.07.2022
МЗС України: немає різниці між дипломатами РФ, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці

МЗС України: немає різниці між дипломатами РФ, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці

13:16 30.07.2022
Омбудсмен Лубінець вимагає від МКЧХ і місії ООН допустити його в Оленівку і запросив туди Москалькову

Омбудсмен Лубінець вимагає від МКЧХ і місії ООН допустити його в Оленівку і запросив туди Москалькову

12:58 30.07.2022
Єрмак: у ХХІ ст. розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують на страту через повішення просто так, можуть лише дикуни й терористи

Єрмак: у ХХІ ст. розповідати на дипломатичному рівні про те, що люди заслуговують на страту через повішення просто так, можуть лише дикуни й терористи

11:49 30.07.2022
Обстріл колонії з українськими військовополоненими в Оленівці потребує розслідування – посол Великої Британії

Обстріл колонії з українськими військовополоненими в Оленівці потребує розслідування – посол Великої Британії

07:25 30.07.2022
МКЧХ запропонував допомогу в евакуації поранених українських військових в Оленівці та безоплатному переданні медикаментів, захисного спорядження та матеріалів для судово-медичної експертизи

МКЧХ запропонував допомогу в евакуації поранених українських військових в Оленівці та безоплатному переданні медикаментів, захисного спорядження та матеріалів для судово-медичної експертизи

07:23 30.07.2022
ЄС засуджує звірства росіян та їх маріонеток, винних буде покарано – заява Борреля у зв'язку з терактами РФ в Оленівці

ЄС засуджує звірства росіян та їх маріонеток, винних буде покарано – заява Борреля у зв'язку з терактами РФ в Оленівці

07:05 30.07.2022
Росія довела, що є найбільшим джерелом тероризму

Росія довела, що є найбільшим джерелом тероризму

21:37 29.07.2022
Представники МКЧХ намагатимуться потрапити до обстріляної колонії в Оленівці

Представники МКЧХ намагатимуться потрапити до обстріляної колонії в Оленівці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві вимагають від РФ надати списки загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці українських захисників, а також міжнародного розслідування злочину

Папа Римський не виключив можливості відходу на спокій за станом здоров'я

Окупанти зосереджують зусилля на двох напрямках, а також частково зайняли с. Семигір'я

Родичі захисників "Азовсталі" закликали світ визнати РФ державою-спонсором тероризму

Омбудсмен Лубінець вимагає від МКЧХ і місії ООН допустити його в Оленівку і запросив туди Москалькову

ОСТАННЄ

Винні у вбивстві українських військовополонених у колонії Оленівки мають понести відповідальність – МЗС Франції

Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію з Донецької області

У Вашингтоні сподіваються на швидке виконання досягнутої угоди щодо вивезення зерна з України

ЗС України заблокували використання російськими окупантами залізничного мосту через Дніпро у Херсоні

На Луганській залізниці невідомі спалили розподільну коробку управління

Папа Римський не виключив можливості відходу на спокій за станом здоров'я

Харківські рятувальники ліквідували пожежу, що виникла в училищі в результаті ворожого ракетного удару

У Запорізькій області затримали торговця зброєю та виявили схованку із засобами ураження

Під Харковом під час сільгоспробіт на протитанковій міні підірвався комбайн, комбайнера госпіталізовано

Мер Терехов підтвердив денні ракетні обстріли Харкова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА