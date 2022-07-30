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11:49 30.07.2022

Обстріл колонії з українськими військовополоненими в Оленівці потребує розслідування – посол Великої Британії

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Обстріл колонії з українськими військовополоненими в Оленівці потребує розслідування – посол Великої Британії

Обстріл колонії з українськими військовополоненими в Оленівці Донецької області потребує розслідування, він схожий на можливий воєнний злочин, заявила посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мелінда Сіммонс.

"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає як частина дедалі тривожнішої картини найгірших порушень прав людини і можливих воєнних злочинів, що здійснюються на окупованому Сході України безкарно", - написала вона в Twitter.

29 липня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні Сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області, водночас заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею і провокацією.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що метою удару російської армії по виправній установі в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їх обміну і спроба приховати дедалі більшу кількість свідчень про масштаби російських військових злочинів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів жорстко засудити військовий злочин РФ - обстріл колонії в Оленівці Донецької області, і визнати РФ державою-терористом.

Українська прокуратура розпочала розслідування у зв'язку з обстрілом російським військами колонії. За даними слідства, 29 липня 2022 року держава-окупант завдала удару по території виправної колонії №120. У результаті загинули близько 40 осіб і 130 дістали поранень.

Теги: #розслідування #оленівка #сіммонс

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