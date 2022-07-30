Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 40670 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ становлять понад 40670 людей особового складу, 1645 танків і 838 артилерійських систем, 109 засобів ППО, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.07 орієнтовно становлять особового складу близько 40 670 (+170) людей ліквідовано, танків ‒ 1759 (+10) од., бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од., артилерійських систем – 906 (+6) од., РСЗВ - 258 (+0) од., засобів ППО - 117 (+0) од., літаків - 222 (+0) од., вертольотів – 190 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2), крилатих ракет -174 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн - 2889 (+19) од., спеціальної техніки – 78 (+1)", - йдеться в повідомленні Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.