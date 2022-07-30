Події

11:31 30.07.2022

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 40670 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 40670 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ становлять понад 40670 людей особового складу, 1645 танків і 838 артилерійських систем, 109 засобів ППО, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.07 орієнтовно становлять особового складу близько 40 670 (+170) людей ліквідовано, танків ‒ 1759 (+10) од., бойових броньованих машин ‒ 3995 (+8) од., артилерійських систем – 906 (+6) од., РСЗВ - 258 (+0) од., засобів ППО - 117 (+0) од., літаків - 222 (+0) од., вертольотів – 190 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 733 (+2), крилатих ракет -174 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки і автоцистерн - 2889 (+19) од., спеціальної техніки – 78 (+1)", - йдеться в повідомленні Facebook.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 30.07.2022
Ювенальні прокурори: 358 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 693

Ювенальні прокурори: 358 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 693

08:33 30.07.2022
За добу знищено 105 окупантів, 28 одиниць техніки та два склади боєприпасів противника

За добу знищено 105 окупантів, 28 одиниць техніки та два склади боєприпасів противника

07:35 30.07.2022
Український фонд стартапів виділяє гранти до $35 тис. на проєкти напряму military-tech

Український фонд стартапів виділяє гранти до $35 тис. на проєкти напряму military-tech

18:58 29.07.2022
В Ізраїлі пройшов черговий мітинг на підтримку України

В Ізраїлі пройшов черговий мітинг на підтримку України

17:47 29.07.2022
МЗС закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на звірства військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених

МЗС закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на звірства військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених

17:31 29.07.2022
Економіка у разі затягування війни на весь 2023 р. почне повільно відновлюватися, але резерви впадуть нижче $10 млрд - альтернативний сценарій НБУ

Економіка у разі затягування війни на весь 2023 р. почне повільно відновлюватися, але резерви впадуть нижче $10 млрд - альтернативний сценарій НБУ

12:08 29.07.2022
ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни

ВР має намір дозволити примусове вилучення майна під час війни

11:52 29.07.2022
Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, щонайменше троє людей поранено – мер

Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, щонайменше троє людей поранено – мер

11:30 29.07.2022
Зараз не час погоджуватися на невигідні пропозиції припинення вогню чи мирних угод із РФ - Кулеба

Зараз не час погоджуватися на невигідні пропозиції припинення вогню чи мирних угод із РФ - Кулеба

09:54 29.07.2022
Ворог уночі завдав авіаудару по Бахмуту, в Покровську російські снаряди влучили в район залізничного вокзалу, поранено 5 осіб - Донецька ОВА

Ворог уночі завдав авіаудару по Бахмуту, в Покровську російські снаряди влучили в район залізничного вокзалу, поранено 5 осіб - Донецька ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вночі обстріляли спальний район Миколаєва, одна людина загинула, шестеро поранені

Поблизу Верхньокам'янського зупинено просування розвідгрупи окупантів

Окупанти вели штурмові дії на чотирьох напрямках, на трьох із них штурм триває

S&P знизило довгостроковий рейтинг України в інвалюті до CC

Росіяни двічі за ніч обстріляли Харків

ОСТАННЄ

Обстріл колонії з українськими військовополоненими в Оленівці потребує розслідування – посол Великої Британії

Українські військові збили на Донеччині російський Су-25

Російські окупанти обстріляли автовокзал Слов'янська, жертв немає

У Сумській області за добу внаслідок підриву на мінах одна людина загинула, четверо поранені - голова ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів в Харківській області горіло 3 га пшениці, виникла масштабна пожежа на підприємстві

Унаслідок нічного вибуху біля готелю в Енергодарі вибухнули 3 одиниці військової техніки противника – мер

Росіяни вночі обстріляли спальний район Миколаєва, одна людина загинула, шестеро поранені

Понад 100 рятувальників ліквідують пожежу, що виникла у навчальному закладі у Харкові після нічного ворожого обстрілу

Поблизу Верхньокам'янського зупинено просування розвідгрупи окупантів

"Сентравіс" продовжує роботу з реалізації ресурсозберігаючих проєктів після призупинення через обстріл Нікополя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА