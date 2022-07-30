Унаслідок нічного вибуху біля готелю в Енергодарі вибухнули 3 одиниці військової техніки противника – мер

У ніч на суботу в тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька обл.) перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, унаслідок чого виникла пожежа і вибухнуло три одиниці військової техніки противника, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"У ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. У першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, після чого почалася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки",-написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За інформацією мера, "в повітря злетіло" три одиниці російської військової техніки, яка перегороджувала під'їзд до готелю.

Орлов також зазначив, що серед цивільних жителів постраждалих немає. При цьому в будинках, розташованих неподалік, вибило шибки.