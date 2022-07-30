Події

11:00 30.07.2022

Унаслідок нічного вибуху біля готелю в Енергодарі вибухнули 3 одиниці військової техніки противника – мер

1 хв читати
Унаслідок нічного вибуху біля готелю в Енергодарі вибухнули 3 одиниці військової техніки противника – мер

У ніч на суботу в тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька обл.) перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, унаслідок чого виникла пожежа і вибухнуло три одиниці військової техніки противника, повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"У ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. У першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ВП ЗАЕС" пролунало кілька вибухів, після чого почалася пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки",-написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За інформацією мера, "в повітря злетіло" три одиниці російської військової техніки, яка перегороджувала під'їзд до готелю.

Орлов також зазначив, що серед цивільних жителів постраждалих немає. При цьому в будинках, розташованих неподалік, вибило шибки.

Теги: #вибух #енергодар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 26.07.2022
На Київщині загинув підліток, який намагався розібрати предмет, схожий на зброю

На Київщині загинув підліток, який намагався розібрати предмет, схожий на зброю

12:50 25.07.2022
Окупанти обстрілювали Марганець та Нікополь зі спальних районів Енергодару - мер

Окупанти обстрілювали Марганець та Нікополь зі спальних районів Енергодару - мер

18:10 22.07.2022
ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ОЧЕВИДЦІ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ В ЗАПОРІЖЖІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

07:06 20.07.2022
Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано внаслідок пожежі в порту Рені на Одещині

Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано внаслідок пожежі в порту Рені на Одещині

06:46 19.07.2022
Дев'ять окупантів поранені внаслідок невідомого інциденту на території Запорізької АЕС, є загиблі

Дев'ять окупантів поранені внаслідок невідомого інциденту на території Запорізької АЕС, є загиблі

15:26 12.07.2022
Мер Енергодару назвав повідомлення про обстріл будівлі СБУ в місті провокацією окупантів

Мер Енергодару назвав повідомлення про обстріл будівлі СБУ в місті провокацією окупантів

17:16 06.07.2022
У районі залізничного вокзалу в Херсоні знищено склади російських окупантів - радник голови ОВА

У районі залізничного вокзалу в Херсоні знищено склади російських окупантів - радник голови ОВА

15:36 06.07.2022
У Херсоні стався вибух, у місті видно дим – ЗМІ

У Херсоні стався вибух, у місті видно дим – ЗМІ

08:11 04.07.2022
В Енергодарі помер водолаз, закатований російськими військовими

В Енергодарі помер водолаз, закатований російськими військовими

19:24 29.06.2022
На Київщині зруйновано міст через річку Ірпінь, одна людина загинула

На Київщині зруйновано міст через річку Ірпінь, одна людина загинула

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 40670 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Росіяни вночі обстріляли спальний район Миколаєва, одна людина загинула, шестеро поранені

Поблизу Верхньокам'янського зупинено просування розвідгрупи окупантів

Окупанти вели штурмові дії на чотирьох напрямках, на трьох із них штурм триває

S&P знизило довгостроковий рейтинг України в інвалюті до CC

ОСТАННЄ

Українські військові збили на Донеччині російський Су-25

Російські окупанти обстріляли автовокзал Слов'янська, жертв немає

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 40670 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

У Сумській області за добу внаслідок підриву на мінах одна людина загинула, четверо поранені - голова ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів в Харківській області горіло 3 га пшениці, виникла масштабна пожежа на підприємстві

Росіяни вночі обстріляли спальний район Миколаєва, одна людина загинула, шестеро поранені

Понад 100 рятувальників ліквідують пожежу, що виникла у навчальному закладі у Харкові після нічного ворожого обстрілу

Ювенальні прокурори: 358 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 693

Поблизу Верхньокам'янського зупинено просування розвідгрупи окупантів

"Сентравіс" продовжує роботу з реалізації ресурсозберігаючих проєктів після призупинення через обстріл Нікополя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА