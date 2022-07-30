Події

08:23 30.07.2022

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули 6 людей, 15 - поранені

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Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули 6 людей, 15 - поранені

Минулої доби п'ятниці в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 6 осіб, ще 15 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 у Краматорську, 1 у Водяному, 1 у Курдюмівці, 1 у Первомайському та 1 у Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі в суботу вранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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