Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинули 6 людей, 15 - поранені

Минулої доби п'ятниці в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 6 осіб, ще 15 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 у Краматорську, 1 у Водяному, 1 у Курдюмівці, 1 у Первомайському та 1 у Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі в суботу вранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.