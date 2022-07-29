Рада закликає мешканців тимчасово окупованих територій України не брати участь у псевдореферендумах

Верховна Рада закликає мешканців тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України не брати участь у провокаційних та незаконних псевдореферендумах, які має намір провести держава-агресор.

Про це заявила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк, повідомляє сайт українського парламенту у п'ятницю.

"Перед нами стоїть нова загроза — повторення фактично "кримського сценарію" державою-агресором рф. кремлівські маріонетки, колаборанти і покидьки, які здають наших патріотів на тимчасово окупованих територіях, — обмежують доступ до українського телебачення, Інтернету, примушують наших громадян отримувати російські паспорти, створюють фільтраційні табори", - сказала Кондратюк.

За її словами, Росія має намір змінити правовий статус тимчасово окупованих територій, грубо порушуючи міжнародне право, насамперед, право на повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

Вона нагадала, що Верховна Рада у п'ятницю звернулася до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського парламенту, Ради Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їх парламентських асамблей, урядів і парламентів держав світу про невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України.

"Цією постановою Верховна Рада України констатує, що такі псевдореферендуми не можуть і не будуть визнані жодною міжнародною організацією чи країною цивілізованого світу та державою України", - наголосила Кондратюк.