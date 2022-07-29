Генштаб ЗСУ, СБУ, ГУР МО та уповноважений Ради з прав людини вимагають від ООН та МКЧХ негайно відреагувати на теракт РФ в Оленівці

Генеральний штаб ЗСУ, Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міноборони та уповноважений Верховної Ради з прав людини вимагають від ООН та МКЧХ негайно відреагувати на теракт, вчинений РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені, йдеться у спільній заяві відомств, оприлюдненій у п'ятницю.

"Вимагаємо від ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, вчинений РФ", - йдеться у повідомленні.

У ньому також міститься заклик негайно направити представників ООН, МКЧХ, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.

У документі наголошується, що вчинений вибух є "цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation, метою якого є приховування воєнних злочинів, дискредитація Збройних Сил України, зрив постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві".

"Збройні Сили України завдають ударів винятково по російським військовим об‘єктам: складам з паливом, озброєнням та боєприпасами, командним пунктам, обʼєктам військової інфраструктури. Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно з системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів смт Оленівка", - наголошується в документі.

Уточнюється, що 16 травня, за посередництва ООН і МКЧХ, розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу "Азовсталь", який тривалий час був оточений і перебував під ударами російських військ.

"Формат евакуації передбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військових в полон з подальшим обміном під гарантії ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Даний формат був обраний та затверджений захисниками Маріуполя, що брали участь в перемовинах. 29 червня відбувся перший із запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 захисника. Серед них — 95 оборонців "Азовсталі"", - повідомляється в заяві.

У ній наголошується, що ключовою умовою обраного формату було "зобов’язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров‘я українських захисників. Дана гарантія була цинічно порушена".

"У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії смт Оленівка сталося організоване вбивство українських військовополонених. На спланований характер цього злочину та вчинення його російською стороною вказують багато задокументованих доказів: зокрема, навмисне переведення бійців у нове приміщення незадовго до вибуху, аналіз характеру пошкоджень та руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність обстрілів у зазначеному місці та інші. Все це не залишає сумніву: вибух в Оленівці був російським терористичним актом та грубим порушенням міжнародних домовленостей", - йдеться у документі.

Пізніше пресслужба глави держави повідомила, що зазначена заява була ухвалена за підсумками наради у президента, в якій, зокрема, брали участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, в. о. голови Служби безпеки Василь Малюк та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець.

"Вони докладно доповіли главі держави про теракт, що стався сьогодні в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, мотиви російської сторони та технічну підготовку до злочину", - повідомили в Офісі президента.

Там зазначили, що за підсумками наради представники зазначених силових структур України висловили консолідовану позицію щодо подій в Оленівці, яка була закріплена у їхній спільній заяві щодо масового вбивства українських військовополонених.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що збройні сили РФ здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці Донецької області. Водночас, заяви про нібито обстріли з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що метою удару російської армії по виправній установі в Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені, є зрив домовленостей щодо їх обміну та спроба приховування свідчень про масштаби російських воєнних злочинів.

Пізніше патронатна служба полку "Азов" підтвердила інформацію про загибель полонених бійців підрозділу, які перебували в колонії у тимчасово окупованій Оленівці.