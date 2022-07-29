Зеленський представив Віктора Хоренка на посаді нового командувача ССО ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки до Одеської області у п'ятницю зустрівся з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій ЗСУ та привітав їх із професійним святом, а також представив нового командувача ССО Віктора Хоренка, повідомляє пресслужба глави держави.

"Під час робочої поїздки до Одеської області президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій ЗСУ. Глава держави привітав військових з їхнім святом – Днем Сил спеціальних операцій", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що президент також представив Віктора Хоренка на посаді нового командувача Сил спеціальних операцій.

Крім того, глава держави вручив військовослужбовцям державні нагороди, а також заслухав доповідь щодо оперативної обстановки у регіоні.

Присутні також вшанували пам'ять загиблих бійців хвилиною мовчання.