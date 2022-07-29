Суд заарештував водія, який вчинив смертельну ДТП у Запоріжжі

Районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід водію "BMW", який у четвер протаранив 5 припаркованих автомобілів і збив шістьох перехожих.

"Рішенням суду на час слідства водій перебуватиме під 60-денним арештом без права внесення застави", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Зазначається, що в результаті ДТП двоє постраждалих загинули того ж дня, а у п'ятницю стало відомо про смерть ще однієї жертви аварії.