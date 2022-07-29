В ООН сподіваються, що стамбульські домовленості щодо зерна допоможуть знизити ціни на продовольство

Заступник генсека ООН Розмарі Дікарло в п'ятницю назвала обнадійливими досягнуті в Стамбулі домовленості щодо експорту українського зерна, проте водночас констатувала, що ознак можливості дипломатичного врегулювання ситуації в Україні поки що немає.

"Незважаючи на обнадійливі зрушення щодо вивезення зерна і за темою добрив, серед нас зберігається глибоке занепокоєння щодо відсутності перспектив для переходу до конструктивного відновлення дипломатичних зусиль, спрямованих на те, щоб знайти вирішення конфлікту", - заявила Дікарло на засіданні РБ ООН.

Говорячи про угоду про створення коридору для вивезення зерна з України, підписану в Стамбулі, а також про меморандум між Росією та ООН щодо сприяння поставкам на світовий ринок російського продовольства та добрив, Дікарло висловила сподівання, що ці документи "допоможуть у подоланні глобального дефіциту продовольства і знизять ціни на продовольство".

"Дуже важливо, щоб Росія, Україна та Туреччина працювали у партнерстві для ефективного виконання угоди", - додала Дікарло.