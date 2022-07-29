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17:47 29.07.2022

МЗС закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на звірства військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених

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МЗС закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на звірства військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених

Міністерство закордонних справ України закликає Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців щодо українських військовополонених.

"Закликаємо Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців у контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України. Всі порушення міжнародного права будуть належним чином зафіксовані та задокументовані й стануть основою відповідних розслідувань та переслідувань їх виконавців", - ідеться у заяві МЗС України у п'ятницю.

Наголошується, що Україна рішуче засуджує жорстокі воєнні злочини, скоєні військовослужбовцями Російської Федерації щодо українських військовополонених, зокрема жахливі випадки тортур, фізичного знущання, нелюдського поводження, навмисного заподіяння тяжких страждань та серйозних тілесних ушкоджень і навмисного вбивства.

"Умисне вбивство, катування або нелюдське поводження, умисне заподіяння тяжких страждань або серйозних тілесних ушкоджень або шкоди здоров'ю щодо українських військовополонених є серйозним порушеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і є воєнними злочинами відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом, такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочини проти людяності", - наголошується у заяві.

У МЗС зазначили, що російська сторона зобов'язана забезпечити гуманну поведінку щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти або бездіяльність із боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються.

"Поява інформації про жорстокі воєнні злочини військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених співпала у часі зі скоєнням Росією іншого воєнного злочину - обстрілу виправної установи в окупованій Оленівці, де, як вважається, утримувалися українські військовополонені. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає міжнародну спільноту засудити брутальне порушення міжнародного права з боку РФ і негайно визнати Росію державою-терористом. Він наголосив, що будь-які зволікання з цим рішенням лише заохочуватимуть Росію до подальших злочинів та нелюдських дій", - ідеться у заяві міністерства.

МЗС України запевнило, що разом з іншими причетними відомствами продовжить докладати зусиль, щоб притягнути російських воєнних злочинців до найсуворішої відповідальності.

Теги: #рф #мкс #мзс #воєнні_злочини

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