Ранковий удар по Богодухову окупанти завдали з "Точки-У" - поліція

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу Богодухова Харківської області, здійсненого російськими окупаційними військами у п'ятницю близько 4:20.

"Під вогнем ворога опинилося діюче підприємство. Ракети зруйнували майстерню, цех готової продукції, вантажні автомобілі, що розвозили продукцію. Розпочалася пожежа. Постраждалих немає. Попередньо встановлено, що ударів було завдано з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.