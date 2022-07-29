Події

17:18 29.07.2022

Ранковий удар по Богодухову окупанти завдали з "Точки-У" - поліція

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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу Богодухова Харківської області, здійсненого російськими окупаційними військами у п'ятницю близько 4:20.

"Під вогнем ворога опинилося діюче підприємство. Ракети зруйнували майстерню, цех готової продукції, вантажні автомобілі, що розвозили продукцію. Розпочалася пожежа. Постраждалих немає. Попередньо встановлено, що ударів було завдано з тактичного ракетного комплексу "Точка-У", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #харківська_область #обстріл

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