Уряд очікує від Ради розгляду найближчим часом 50 узгоджених євроінтеграційних законопроєктів - Шмигаль

Уряд очікує, що Верховна Рада найближчим часом розгляне 50 поданих та узгоджених євроінтеграційних законопроєктів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Президент України Володимир Зеленський чітко наголосив, що європейська інтеграція України перейшла від зовнішньополітичного вектора до сфери нашої внутрішньої політики. Ми не відкладаємо впровадження європейських директив і правил на завершення війни. Робимо це зараз. Найближчим часом ми очікуємо, що парламент розгляне 50 поданих та узгоджених євроінтеграційних законопроєктів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Прем'єр заявив, що також незабаром міністерства завершать підготовку всіх законопроєктів щодо виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.