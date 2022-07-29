Брінк: Посли G7 відвідали Одесу, показавши, що світ спостерігатиме і притягне Росію до відповідальності

Посли країн "Великої сімки" (G7) відвідали Одесу, показавши, що світ спостерігатиме і притягне Росію до відповідальності, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Виконання зернової угоди має ключове значення для контролю за стрімкими цінами та забезпеченням продовольством тих, хто покладається на український експорт. Росія має виконувати домовленості. G7 відвідали Одесу, показавши, що світ спостерігатиме - і притягне Росію до відповідальності", - написала Брінк у твіттері у п'ятницю.

Вона додала, що Україна та США тісно співпрацюють, прокладаючи інші маршрути, зокрема сухопутні, для максимального збільшення експорту.

"Україна шукає всі можливі шляхи для експорту зерна та іншого продовольства, і ми тісно співпрацюємо з Україною та Олексієм Кубраковим із початку повномасштабного вторгнення Росії, прокладаючи інші маршрути, зокрема сухопутні, для максимального збільшення експорту", - зазначила Брінк.

Дипломат наголосила, що разом із президентом України Володимиром Зеленським на власні очі переконалася, що Україна готова експортувати, але Росія має виконати свої зобов'язання, щоб українська їжа дісталася тих, хто від неї залежить.