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14:26 29.07.2022

Суд обрав Тупицькому запобіжний захід, це дає змогу здійснити його екстрадицію з Австрії

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Суд обрав Тупицькому запобіжний захід, це дає змогу здійснити його екстрадицію з Австрії

Подільський районний суд Києва обрав стосовно колишнього голови Конституційного Суду України (КС) запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і звернув у дохід держави суму застави, раніше застосованої до обвинуваченого.

"Це судове рішення дає змогу стороні обвинувачення клопотати перед судом про видачу (екстрадицію) обвинуваченого в Україну", - повідомляється в телеграм-каналі Державного бюро розслідувань (ДБР) у п'ятницю.

Ім'я ексглави КС у повідомленні ДБР не зазначено, але згадано дату оголошення його в міжнародний розшук – 27 травня, яка вказує на Олександра Тупицького.

Раніше повідомлялося, що 25 травня слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно Тупицького.

У жовтні 2018 року в одному з кафе міста Києва він, обіймаючи тоді посаду заступника голови КС, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Крім того, у 2018-2019 роках він давав неправдиві свідчення у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що розташований у м. Зугресі Донецької області.

Тупицького обвинувачують у завідомо неправдивих показаннях, поєднаних зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України), та підкупі свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК), йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Теги: #запобіжний_захід #тупицький

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