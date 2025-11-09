Україна запровадила санкції проти екс-голови КС Тупицького

В санкціонні списки України внесено бувшого голову Конституційного суду (КС) Олександра Тупицького.

Згідно з рішенням РНБО від 9 листопада 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", підписаного президентом України Володимиром Зеленським, санкції проти громадянина України Тупицького запроваджені безстроково.

14 травня 2013 року Тупицький був призначений суддею КС (за квотою президента України). У 2018-2019 роках був заступником голови КС. 17 вересня 2019 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду обраний головою КС терміном на три роки.

29 грудня Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького на два місяці від посади судді Конституційного суду, підставою для чого було клопотання Офісу генерального прокурора.

1 лютого 2021р. указ Зеленського про відсторонення Тупицького від посади було оскаржено у Верховному Суді України, проте 3 лютого Верховний суд ухвалив рішення про відмову у відкритті провадження.

26 лютого 2021 року указом президента України Тупицького було повторно відсторонено від посади судді КС на один місяць, починаючи з 28 лютого 2021 року.

27 березня Зеленський підписав указ, яким скасував укази тодішнього президента Віктора Януковича 2013 року про призначення суддями КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

15 травня 2022 року у Тупицького закінчилися повноваження судді.

ДБР розслідувала щодо Тупицького низку кримінальних справ, зокрема через незаконний перетин кордону.

Мінфін США вніс Тупицького разом із колишнім заступником глави адміністрації президента Януковича Андрієм Портновим до списку санкцій, звинувативши його у використанні впливу для ухвалення замовних рішень у судах та підриві реформування судової системи.