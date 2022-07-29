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13:31 29.07.2022

На референдумі про вступ до ЄС та НАТО понад 90% опитаних проголосували б "за" – соцопитування КМІС

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На референдумі про вступ до ЄС та НАТО понад 90% опитаних проголосували б "за" – соцопитування КМІС

81% опитаних українців проголосував би за вступ до Європейського Союзу в разі проведення відповідного референдуму, свідчать результати дослідження "Геополітичні орієнтації українців", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 6-20 липня.

Проти вступу до ЄС проголосували б 4% опитаних. Решта 15% не брала б участі у голосуванні або не знає, як голосувати.

Дещо нижчою є підтримка вступу до НАТО в разі проведення відповідного референдуму (71% проголосував б "за", 7% – "проти", 22% не брали б участі в голосуванні або не знають, як голосувати).

Водночас у перерахунку на респондентів, які взяли б участь у волевиявленні, на референдумі щодо вступу до ЄС було б 96% голосів "за", на референдумі про вступ до НАТО – 91% голосів "за".

Згідно з результатами дослідження, є тенденція до зниження підтримки вступу до ЄС і НАТО із заходу на схід країни, але при цьому всі 77% жителів сходу і 71% жителів півдня України підтримали б приєднання України до ЄС, а 65% та 56% відповідно – приєднання до НАТО.

Також більшість з усіх лінгво-етнічних категорій населення України категорій підтримує вступ України до ЄС та НАТО, хоча має місце тенденція до нижчої підтримки серед російськомовних громадян. Серед етнічних росіян 53% підтримують вступ до ЄС, не підтримують – 16%; у випадку НАТО 51% опитаних підтримує вступ до НАТО, не підтримують 27%.

Водночас хоча в українському суспільстві є консенсус щодо вступу до ЄС, 62% респондентів дотримуються думки, що Україна має відстоювати свої інтереси і не погоджуватися на окремі вимоги, навіть якщо через це відкладеться набуття нею повноправного членства. Водночас 31% респондентів вважає, що Україна має ухвалювати всі необхідні закони та виконувати всі вимоги ЄС, щоб якнайшвидше стати членом організації.

У всіх макрорегіонах України більшість мешканців скоріше обирає варіант відстоювати інтереси і не погоджуватися на окремі вимоги, навіть якщо через це відкладеться вступ до ЄС.

Порівняно з червнем 2021 року частка тих, хто підтримує вступ до ЄС, зросла з 52% до 81%, вступ до НАТО - з 48% до 71%. Водночас знизилася частка тих, хто виступає проти членства України в ЄС, з 19% до 4%, до НАТО – з 24% до 7%.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2000 респондентів з усіх підконтрольних уряду до 24 лютого регіонів України, які на момент опитування залишалися в Україні.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, та 1,1% для показників, близьких до 5%. За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але на якість результатів воно суттєво не впливає й отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність, зазначають у КМІС.

Теги: #опитування #кміс

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