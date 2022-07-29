Понад 6,6 млн людей в Україні є внутрішньо переміщеними особами - МОМ

Наразі в Україні понад 6,6 млн осіб є внутрішньо переміщеними особами, повідомила представниця Міжнародної організації з міграції (МОМ) Варвара Жлуктенко.

"Згідно з даними останнього загальнонаціонального репрезентативного опитування, яке МОМ провела з 12 до 23 липня, наразі в Україні - понад 6,6 млн осіб є внутрішньо переміщеними. Ця цифра становить 15% від загального населення України, і вона дещо зросла порівняно з кінцем червня, коли наша організація нарахувала близько 6,3 млн внутрішньо переміщених осіб", - сказала Жлуктенко на брифінгу в Медіацентрі Україна у Києві в п'ятницю.

За її словами, люди продовжують виїжджати зі сходу, півдня та півночі України.

"Водночас 5,5 млн раніше переміщених осіб повернулися додому. Абсолютна більшість із них були переміщені на території України, і 16% з них повернулися з-за кордону. Основними регіонами, куди повертаються люди, є Київ та Київська область, а також Харківщина, Одещина та Чернігівщина", - розповіла Жлуктенко.

За даними МОМ, 60% осіб, які мали роботу до початку цього вимушеного переміщення, наразі її втратили. 9% внутрішньо переміщених осіб не мали жодного доходу з початку повномасштабної війни, а 35% повідомили, що місячний дохід їхньої сім'ї (дохід домогосподарства) не перевищує всі ці місяці 5 тис. грн, що навіть менше на 1,5 тис. грн за мінімальну зарплату в Україні.

"44% від усього опитаного нами населення, представники всіх груп, сказали, що їм буде потрібна допомога з утепленням житла та ремонтом чи заміною вікон, серед них 25% сказали, що потребують значного, суттєвого ремонту. А 26% внутрішньо переміщених осіб бояться, що їм доведеться залишити своє нинішнє помешкання, оскільки воно не пристосоване, не має достатнього опалення та теплоізоляції, щоб прожити в ньому всю зиму", - зазначила Жлуктенко.