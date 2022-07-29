Посли G7 прибули до Одеси, наголошують на важливості зернової угоди – Сіммонс

Посли країн "Великої сімки" в Україні прибули до Одеси, наголошують на важливості угоди про експорт агропромислової продукції через українські порти, повідомила посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Мелінда Сіммонс.

"Мої колеги - посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом із Туреччиною, щоб ще раз наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дає змогу вивозити продовольство з України. Росія має поважати угоду", - написала Сіммонс у твіттері в п'ятницю.

Як повідомлялося, під егідою ООН Україна і Туреччина 22 липня підписали в Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Уранці 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН і Туреччини в "зерновому" договорі. Генсек ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари Одесою, пославшись на зобов'язання, взяті сторонами на церемонії підписання в Стамбулі.