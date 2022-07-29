Події

10:18 29.07.2022

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей з Донбасу

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"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей з Донбасу

АТ "Укрзалізниця", незважаючи на обстріли інфраструктури, продовжує курсування евакуаційних поїздів.

"Незважаючи на нічні обстріли поблизу вокзалу Покровська, евакуація з Донбасу триває за графіком. Усі пошкодження колії буде ліквідовано, залізничники контролюють безпечність і безперебійність процесу евакуації", - наголошується в повідомленні у телеграм-каналі УЗ у п'ятницю.

"Укрзалізниця" також закликає жителів Донбасу не відкладати евакуацію, нагадуючи, що в регіоні небезпечно.

 

 

Теги: #евакуація #укрзалізниця

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