РФ втратила в Україні за добу близько 270 військових, 7 танків і 2 безпілотники - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 270 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок п'ятниці, 29 липня, сягнули близько 40 тис 500 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, минулої доби РФ втратила в Україні сім танків і вісім бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення -1749 та 3987 відповідно.

Також за добу четверга в Україні було знищено шість артилерійських систем окупантів, два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 16 одиниць автомобільної техніки (зокрема цистерни з паливно-мастильними матеріалами) та дві одиниці спеціальної техніки.

Загалом же від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 900 артсистем, 258 реактивних систем залпового вогню, 117 засобів протиповітряної оборони, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 731 безпілотник, 174 крилаті ракети, 2870 автомобілів та автоцистерн, 77 одиниць спецтехніки і 15 суден.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюють.

"Найбільших втрат противник зазнав на криворізькому напрямку", - наголошується у зведенні.